Juve, rinnovo a sorpresa per Milik: i dettagli dell'accordo

Mossa a sorpresa della Juventus che decide di rinnovare il contratto di Arkadiusz Milik, inizialmente in scadenza il 30 giugno del 2026. Il polacco, mai in campo in questa stagione a causa di diversi problemi fisici, prolungherà di un anno, ossia fino al 2027. L'ex Napoli e Marsiglia spalmerà così l'ingaggio da 3,5 milioni di euro in due stagioni, abbassando l'ammortamento a bilancio. Non è comunque da escludere una partenza a giugno, magari in prestito come riferisce Alfredo Pedullà. Uno stipendio annuale più basso ne favorisce anche un eventuale addio: in questo modo il 31enne potrebbe riprendersi dai tanti stop giocando con maggiore continuità.