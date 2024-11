JUVE, RETROSCENA DAVID: HA GIÀ PARLATO CON MOTTA

La Juventus è sempre più decisa: Jonathan David è il principale candidato per affiancare Dusan Vlahovic al centro dell'attacco bianconero e possibilmente già a parire dal prossimo mercato invernale. David è infatti in scadenza al 30 giugno 2025 e quindi, già a partire dal prossimo febbraio, potrebbe essere libero di firmare un pre-contratto con chiunque voglia. Motivo per cui Giuntoli, forte dei buoni rapporti col Lille, si sta già muovendo con forza. Il club francese vuole 20 milioni per vendere a gennaio, ma David piace ai bianconeri al punto che, come riporta il Corriere dello Sport, è già andato in scena un colloquio diretto fra il centravanti e l'allenatore bianconero Thiago Motta. È successo proprio nell'immediato post-pareggio di Champions League nella serata di martedì, con l'italo brasiliano che avrebbe ribadito il suo gradimento al canadese.