La Juventus metterà mano all'attacco nella prossima sessione estiva del mercato. Oltre ai soliti nomi (Ademola e Lookman) e alla pista italiana che conduce a Retegui, attenzione anche a Karim Adeyemi. I contatti per il tedesco del Borussia Dortmund, già cercato in precedenza, non si sono mai interrotti come scritto oggi dai colleghi de La Stampa.