La Juventus potrebbe acquistare un difensore nelle ultime ore di mercato per sostituire l'infortunato Giorgio Chiellini. Stando a quanto scrive Tuttosport, i nomi sul taccuino dei dirigenti bianconeri sono quelli di Jerome Boateng, in forza al Bayern Monaco, e dell'ex Mehdi Benatia, attualmente in forza all'Al Duhail.