Dopo il mancato superamento delle visite mediche per problemi alla spalla destra, ora pare essere saltato definitivamente l'affare tra Juventus e Benfica per il passaggio di Mattia Perin in Portogallo. A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui i lusitani avrebbero ormai deciso di rinunciare all'acquisto del portiere bianconero per puntare su altri profili. Con il Benfica fuori dai giochi, Perin potrebbe così restare alla Juventus almeno fino a gennaio. Una fase di stallo che costringerebbe la Vecchia Signora a tenere in rosa quattro portieri, vista la presenza di Szczesny, Pinsoglio e del rientrante Buffon.