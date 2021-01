Juve, per l'attacco c'è Scamacca ma il "dubbio a centrocampo" rallenta l'affondo bianconero

MOSSE BIANCONERE

Se l'obiettivo-necessità fosse quello di rinforzare solo il reparto di attacco, il prossimo acquisto della Juve sarebbe con altissima probabilità Gianluca Scamacca. Visto che però la discussione in seno alla società bianconera riguarda anche l'esigenza di intervenire a centrocampo, la situazione ha contorni meno definiti e definitivi. GIusto per essere espliciti, non ci sono dubbi che la punta del Genoa di proprietà del Sassuolo interessi, per l'età e per i margini di crescita che lascia intravedere. I vari Milik, Llorente, Giroud, Pellè si sono via via sfilati per una ragione o per un'altra (il solo Milik resta in agenda, qualora non si accordasse con il Marsiglia) e i contatti continui tra Paratici e Carnevali, dg del Sassuolo, testimoniano che sul tavolo sono rimaste sostanzialmente solo le fiches di Scamacca. Ma i 25 milioni richiesti dagli emiliani (seppur dilazionati nel tempo con una formula tipo quella pattuita con l'Atletico Madrid per Morata) sono considerati tanti, specie in un frangente economico come l'attuale.

E qui prende forza l'interrogativo che serpeggia in seno al club, in una parte almeno: con Morata, Ronaldo, Dybala che presto rientra, Chiesa e Kulusevski (mettiamoci pure Bernardeschi) è necessario investire così tanto denaro in attacco? Non sarebbe più opportuno rinforzare il centrocampo dove serve un giocatore di quantità e qualità, uno tipo De Paul per intenderci (tipo, visto che l'argentino non è un giocatore facilmente raggiungibile)? Intorno a questo dubbio ruotano allora le azioni dei prossimi giorni degli uomini mercato bianconeri: se in altri tempi l'impasse sarebbe stato superato intervenendo sia in attacco sia in mezzo, oggi questa è invece una soluzione quanto mai improbabile, quasi impossibile dato lo spirito dei tempi, E allora urge compiere una scelta.