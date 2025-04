Juve, nessun dubbio su Kalulu: verrà riscatto

Pierre Kalulu è una delle poche note positive della Juventus di quest'anno. Il difensore francese è arrivato in estate dal Milan in prestito oneroso a 3 milioni di euro con riscatto fissato a 14. Dopo un inizio sfavillante che aveva riempito di rimpianti i tifosi rossoneri, Kalulu ha vissuto un periodo di appannamento tra problemini fisici e un contesto di squadra che sicuramente non lo aiutava a brillare ma a Torino non hanno mai avuto dubbi: Pierre ha convinto sul lato tecnico, fisico, professionale e umano. Secondo quanto sostiene Matteo Moretto la Juventus verserà 14 milioni nelle casse del Milan per diventare il francese definitivamente bianconero.