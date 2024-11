Juve, Motta vuole Ferguson

La finestra di mercato di gennaio si avvicina e in casa Juve si valutano le possibili occasioni per puntellare la rosa. Al netto della necessità di rinforzare difesa e attacco almeno con due innesti, stando alla Gazzetta dello Sport, i bianconeri starebbero cercando di studiare anche le uscite a centrocampo di Fagioli e Douglas Luiz per poi portare a Torino un giocatore che piace moltissimo a Thiago Motta: Lewis Ferguson. L'operazione potrebbe essere imbastita con la formula del prestito con obbligo.