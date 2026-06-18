Juve, l'alternativa a Brahim Diaz è in casa Fiorentina

La Juventus continua a guardarsi intorno per rinforzare la trequarti e, tra le alternative più accessibili a Brahim Diaz, torna il nome di Albert Gudmundsson.
La Fiorentina, con l'obiettivo dichiarato di ridurre il monte ingaggi, ha inserito l'islandese nella lista dei partenti, proponendolo a diversi club di Serie A nelle ultime settimane con una valutazione di mercato intorno ai 15 milioni di euro.
Tuttavia, l'operazione resta in stand-by: stando a quanto filtra dalla Continassa, la dirigenza bianconera attende il via libera definitivo di Luciano Spalletti, che vuole valutare con la massima attenzione l'inserimento tattico del giocatore prima di dare l'ok ufficiale alla trattativa. Lo scrive Tuttosport.