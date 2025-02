La Juventus si è fiondata su Kelly del Newcastle dopo che la trattativa per Danso è tramontata. Secondo Alfredo Pedullà, il difensore del Lens non è arrivato in bianconero perché non avrebbe passato le visite mediche ("fatte non in Italia, in una località segreta"). Sarebbe un bis per l'austriaco, che già non aveva passato i test medici in estate quando doveva passare alla Roma.