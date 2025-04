Un'avventura che potrebbe chiudersi ancora prima del suo naturale termine. Thiago Djalo, difensore centrale prelevato dalla Juventus dal Lille a gennaio del 2024, potrebbe chiudere il suo prestito al Porto prima del previsto. Il portoghese, autore di prestazioni non indimenticabili, è finito al centro delle critiche per una vita notturna non esattamente da atleta, tanto che il club di Oporto potrebbe chiedere di chiudere anticipatamente il suo prestito, rispedendolo a Torino.