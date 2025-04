Juve, il futuro di Conceicao in bilico

Sembrava sicuro della sua permanenza, invece ci sarà molto di cui discutere. Francisco Conceicao è da poco arrivato a Torino ma la sua avventura alla Juventus potrebbe finire già a giugno. I bianconeri hanno preso il portoghese dal Porto in prestito secco oneroso per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Nel contratto di Chico con i Dragoes però c'è una clausola rescissoria da 30 milioni che la Juve aveva tutta l'intenzione di esercitare. Con l'esonero di Thiago Motta e un posto Champions ancora tutto da conquistare il futuro di Conceicao è ancora tutto da definire: la sensazione è che, ancor prima del suo futuro, vadano prima messi alcuni punti fermi. Il primo riguarda l'allenatore che sederà sulla panchina bianconera l'anno prossimo: con Tudor non sembra scattata la scintilla con 90 minuti in panchina nella trasferta di Roma e solo uno spezzone di partita nell'esordio del croato con il Genoa. Il secondo punto riguarda proprio la partecipazione o meno alla massima coppa europea. Solo a quel punto si capirà qualcosa in più sul futuro di Chico