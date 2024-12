"L'obiettivo è trattenere tutti e fare qualcosa in difesa". Così il dt della Juventus, Giuntoli, sul mercato di gennaio dei bianconeri. "Zirkzee è molto bravo ma gioca in un altro club e posso dire poco. In questo momento stiamo pensando a tutt'altro. Aspettiamo Milik che tornerà tra 15-20 giorni".