Cristiano Giuntoli, alla presentazione di Tudor, ha parlato del futuro del nuovo allenatore: "Igor rimarrà con noi fino al termine della stagione, compreso il Mondiale per Club e poi ci sederemo attorno a un tavolo per ragionare di un futuro che speriamo di continuare a condividere con lui. Restiamo fiduciosi per il futuro, perché la squadra è giovane e questo ci può garantire grande competitività".