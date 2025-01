Juve, Giuntoli: "Danilo? Cerchiamo soluzione migliore, poi sistemeremo la difesa. Zirkzee? Siamo attenti"

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A direttamente da Riyad, dove i bianconeri venerdì 3 gennaio (diretta su Canale 5 alle 20 e in streaming su sportmediaset.it) sfideranno il Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana: "Arriviamo con qualche giocatore in più, siamo contenti. Stanno rientrando tutti, cerchiamo di affrontare nel migliore dei modi una competizione così importante. Per la Juve ogni trofeo è un obiettivo, faremo di tutto per vincere. La Juventus è sempre amata e seguita, siamo orgogliosi di questo, ci dà forza per proseguire in maniera importante". Avvesario il Milan, alla prima uscita alla guida del nuovo allenatore, Sergio Conceiçao: "Quando cambi allenatore c'è sempre grande motivazione, sarà un motivo in più per prestare attenzione. Sarà un grandissimo scontro, che vinca il migliore".