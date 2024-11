JUVE, GIUNTOLI: "CONTENTI DI VLAHOVIC, RINFORZI SERVONO IN DIFESA"

"Vlahovic? Io giudico i fatti. Il ragazzo sta facendo un'annata importante, si sta sacrificando come tutti i suoi compagni per il collettivo, sta facendo bene e lo testimonia il fatto che è sempre presente. E' un esempio per tutti, quindi siamo contenti di quello che fa. Quello che dice poi ha poca importanza". Così il cfo della Juventus Cristiano Giuntoli a Dazn prima della partita contro il Milan, a proposito delle dichiarazioni di Vlahovic in nazionale. Capitolo mercato, se arriverà anche un centravanti. "Noi contiamo di recuperare Milik, sta risolvendo i suoi problemi ed è un giocatore che si adatta bene al gioco di Motta. Sicuramente manca qualcosa dietro e qualcosa dovremo fare. Dobbiamo stare attenti alle opportunità che ci saranno, il mercato di gennaio non è mai facile, però la volontà nostra è quella di intervenire nella parte difensiva", ha aggiunto.