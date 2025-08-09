Logo SportMediaset
Mercato

Juve, Gatti: "Conte mi voleva al Napoli ma...."

09 Ago 2025 - 09:10

"Mi ha fatto piacere l'interessamento di Conte e Manna, hanno fatto tanto per volermi al Napoli: ho preferito seguire il cuore, non ho mai messo in discussione il mio futuro qui": così il difensore della Juventus, Federico Gatti, svela di aver rifiutato una proposta dei partenopei per rimanere sotto la Mole. "Torino è casa mia, questa è la mia famiglia - ha aggiunto il centrale classe 1997 - e sono cresciuto qui: la scelta è stata abbastanza facile". E sulle sue condizioni: "E' stata dura rimanere fuori tre mesi e mezzo, ora sto mettendo benzina nelle gambe - ha confidato dal ritiro di Herzogenaurach, in Germania - e avrò bisogno delle partite per ritrovare un po' di fiato".

