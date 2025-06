Juve, Comolli: "Arriveranno un ds e un dt ma no fretta"

"Vorrei assumere due persone, un direttore tecnico e un direttore sportivo che riporteranno direttamente a me. Siamo convinti che questa è la struttura migliore che possiamo avere. Ho in testa il profilo di chi può ricoprire questo ruolo, è un processo e non vogliamo essere troppo affrettati. Ci sarà un processo di reclutamento per questa due posizioni chiave, ma vogliamo prenderci del tempo". Lo ha detto il nuovo direttore generale della Juventus Damien Comolli nel corso della conferenza stampa di presentazione.