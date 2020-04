Juve, Buffon immortale: si lavora al rinnovo

VERSO L'ACCORDO

La rincorsa di Gigi Buffon alla Champions non è ancora finita. Sarà per via del cronavirus che ha mandato in malora i calendari e potrebbe calare la serranda su questa benedetta edizione della coppa o sarà, forse, perché ancora continua a sentirsi un vecchio giovanotto, ma di lasciare, come sembrava quasi ovvio prima del suo primo addio alla Juve, Buffon non ha la minima intenzione. Tutt'altro: Gigi vuole la coppa dalle grandi orecchie, costi quel che costi, ed è disposto a firmare il prolungamento di un anno dell'attuale contratto con i bianconeri piuttosto di garantirsi una possibilità in più di realizzare il suo sogno europeo.

Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, ma la notizia è in realtà nell'aria da tempo. Ovviamente tocca sempre mettere d'accordo le parti, con Buffon disposto a tutto o quasi e la Juve tutto sommato consapevole della difficoltà di trovare un secondo all'altezza di Gigi, magari con la missione-mansione di far definitivamente crescere Donnarumma, il grande obiettivo dei bianconeri per la porta. Ma questo è, indubbiamente, un altro discorso.

Fatto sta che la questione andrà avanti nei prossimi mesi e che Buffon dovrebbe alla fine riuscire a concedersi un'altra chance Champions. Senza dimenticare, chiaramente, che la sua Juve è ancora in corsa anche in questa edizione e, sempre che si riesca a terminare, non è affatto escluso che Gigi non possa raggiungere il suo grande sogno già quest'anno. Intanto, però, si pensa al futuro. Un futuro bianconero come quello di Giorgio Chiellini, altro senatore al lavoro con il club per il rinnovo. Per lui è in arrivo un contratto fino al 2022. E la firma potrebbe anche arrivare a breve.