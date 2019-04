JUVE, ALTRO CHE POGBA: PIACE NDOMBELE

10/04/2019

Paul Pogba resta un obiettivo di mercato complicato da raggiungere per la Juventus. Ecco allora che il d.g. Fabio Paratici segue altre piste, tra cui quella che porta Tanguy Ndombele del Lione. Il mediano è tra i talenti europei più interessanti, tant'è che Zinedine Zidane lo avrebbe chiesto come primo rinforzo a Florentino Perez. In estate si aprirà probabilmente un'asta di mercato per il francese.