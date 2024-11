La sconfitta contro l'Hellas Verona ha reso ancora più traballante la situazione di Ivan Juric sulla panchina della Roma. Il tecnico croato però è tranquillo: "Dai momenti difficili si esce solo credendo in quello che si fa e i ragazzi lo hanno dimostrato con una bella prestazione in campo. Non sono preoccupato, paghiamo caro ogni errore, ma la squadra è in crescita e la svolta è vicina".