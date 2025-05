Julian Alvarez chiama Romero all'Atletico: "Spero venga da noi. Ci aiuterebbe molto"

Compagni di nazionale e, in futuro, di club? Ancora non si può dire se Julian Alvarez e Cristian Romero si ritroveranno anche nello spogliatoio dell'Atletico Madrid oltre a quello dell'Argentina. Quello che è certo è che il club spagnolo sia molto interessato al centrale del Tottenham che, dal canto suo, non ha mai chiuso alla possibilità di trasferirsi in Spagna. Ora però è l'araña a chiamare il "Cuti" all'Atletico: "Spero che Romero venga a giocare all’Atletico, ci aiuterebbe moltissimo". Poi alvarez trova un elemento in più per chiamare il suo amico: "Qui è il clima e l'atmosfera è più simile all'Argentina".