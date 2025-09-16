Juan Mata resta in Australia, firma con i Melbourne Victory

Seconda avventura in Australia per Juan Mata. L'ex stella di Chelsea e Manchester United e della nazionale spagnola passa ai Melbourne Victory dopo aver militato (sempre in A-league) nei Western Sydney. Mata (37 anni) - ha annunciato il club - ha firmato un contratto di un anno. Nei Western Sydney Wanderers aveva collezionato sette presente da titolare in 23 partite, segnando un gol. "Sono entusiasta di arrivare a Melbourne e di far parte di uno dei club più rispettati del campionato, giocando di fronte a soci e tifosi incredibili", ha dichiarato Mata. "Siamo incredibilmente fortunati ad aggiungere alla squadra un giocatore con l'esperienza e il carattere di Juan", è stato il commento dell'allenatore dei Victory, Arthur Diles. La sua squadra, in questa stagione, punta a fare meglio dello scorso campionato, quando ha raggiunto la finale della A-league, dov'è stata battuta per 1-0 dai Melbourne city.