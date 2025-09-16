Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Mercato

Juan Mata resta in Australia, firma con i Melbourne Victory

16 Set 2025 - 10:27
© Getty Images

© Getty Images

Seconda avventura in Australia per Juan Mata. L'ex stella di Chelsea e Manchester United e della nazionale spagnola passa ai Melbourne Victory dopo aver militato (sempre in A-league) nei Western Sydney. Mata (37 anni) - ha annunciato il club - ha firmato un contratto di un anno. Nei Western Sydney Wanderers aveva collezionato sette presente da titolare in 23 partite, segnando un gol. "Sono entusiasta di arrivare a Melbourne e di far parte di uno dei club più rispettati del campionato, giocando di fronte a soci e tifosi incredibili", ha dichiarato Mata. "Siamo incredibilmente fortunati ad aggiungere alla squadra un giocatore con l'esperienza e il carattere di Juan", è stato il commento dell'allenatore dei Victory, Arthur Diles. La sua squadra, in questa stagione, punta a fare meglio dello scorso campionato, quando ha raggiunto la finale della A-league, dov'è stata battuta per 1-0 dai Melbourne city.

Prima di trasferirisi in Australia, Mata aveva vinto, con la nazionale, il Mondiale del 2010 e l'Europeo del 2012. Col Valencia ha conquistato la coppa del Re, poi è passato al Chelsea, con cui ha vinto Champions League, Fa Cup, Europa League e Fa Community Shield tra il 2011 e il 2014. Con il Manchester United ha sollevato un'Europa League, l'FA cup, la coppa di Lega e il Community Shield, segnando 51 gol in 285 presenze. Ha poi giocato per brevi periodi al Galatasaray e al Vissel Kobe, vincendo rispettivamente la Super Lig in Turchia e la J1 League, prima di unirsi ai Wanderers lo scorso settembre.

Juan Mata resta in Australia, firma con i Melbourne Victory