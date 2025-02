Jonathan David infiamma il mercato: "A fine stagione la mia decisione"

Jonathan David a fine stagione lascerà il Lille a parametro zero e sarà uno dei pezzi più pregiati del mercato. "Sì, sarò libero alla fine della stagione. E per quanto riguarda il mio futuro, spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del mondo, se ci riuscirò - ha detto l'attaccante canadese a Onze Mondial - Volete qualche indizio sul mio futuro? Lo saprete tutti a tempo debito, cioè a fine stagione. Non commenterò prima di allora. Prima di tutto, voglio concludere bene questa stagione, il finale si prospetta entusiasmante e voglio giocare bene e aiutare la squadra. E quando la stagione sarà finita, la decisione sarà presa e annunciata". La lista delle pretendenti è lunghissima a partire da Inter, Juve e Napoli.