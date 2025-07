Joao Felix, tornato al Chelsea dopo il prestito al Milan, ha parlato del suo futuro a CMTV: "Il Benfica è casa mia, un giorno tornerò - le parole del fantasista portoghese -. Non so se sarà ora o tra qualche anno. Se sarà ora, sarò felice. Adesso o rimango in Inghilterra o torno al Benfica".