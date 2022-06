Italia, il papà di Gnonto: "E' interista e sogna di tornare in nerazzurro"

INTER

Due anni fa lasciò l'Italia per andare allo Zurigo: "Per lui fu un dispiacere"

"Mio figlio è interista, il suo sogno è tornare a giocare con i nerazzurri, si è dispiaciuto quando è andato via". Ospite della trasmissione di Radio Rai 'Un giorno da pecora' Boris Noel Gnonto, padre di Wilfried Gnonto, ha svelato quale sia il desiderio del giovane attaccante della Nazionale di Roberto Mancini che dopo il debutto contro la Germania in Nations League si prepara questa sera alla sua prima partita da titolare contro l'Ungheria. "Non andremo a Cesena ha proseguito il padre del 18enne calcisticamente cresciuto nel vivaio dell'Inter - sono sicuro che farà bene. In pochi giorni ci è cambiata la vita, siamo contentissimi per lui". © Getty Images

Se l'Inter è la squadra per cui batte il cuore del centravanti dello Zurigo, Messi è il giocatore per cui stravede: "È pazzo per lui. Tanto che la scorsa settimana è rimasto un'ora davanti allo spogliatoio dell'Argentina per farsi fare l'autografo. Ma capiterà di nuovo, magari per scambiarsi le maglie". Nel frattempo, però, per Wilfried c'è da fare i conti con gli esami di maturità: "Gli ho dovuto portare i libri per studiare in ritiro. Mi ha detto: 'papà portameli perché mi sa che resterò qui per un bel po'".