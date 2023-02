Isco svincolato di lusso, idea per la Serie A: scintille social tra Lipsia e Union Berlin

© Getty Images

Isco non ha trovato squadra, resta svincolato e come tale è un'occasione anche per le squadre di Serie A. Il talento spagnolo, in passato più volte accostato anche a formazioni italiane, dopo aver interrotto il rapporto con il Siviglia dopo pochi mesi, sembrava aver trovato l'accordo con l'Union Berlin in Bundesliga, ma non è andata così. Dopo aver svolto e superato le visite mediche, il club della capitale tedesca ha dovuto annunciare l'interruzione della trattativa. Problemi di carattere economico.