Intrigo Raspadori: oltre alla Juve c'è anche la Roma

Giacomo Raspadori è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Napoli a gennaio, visto che lo spazio in attacco è esiguo e il modo di giocare di Antonio Conte favorisce punte fisiche come Lukaku o Simeone piuttosto che l'ex Sassuolo. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse della Juventus, magari in un affare ampliato con Danilo (in scadenza a giugno, non intoccabile per Thiago Motta e difensore d'esperienza che vorrebbe Conte), ma bisogna fare attenzione anche alla pista Roma. Secondo Tuttomercatoweb, infatti, all'allenatore azzurro piace molto Lorenzo Pellegrini, da tempo in rotta con l'ambiente giallorosso nonostante la fascia di capitano al braccio. La quadratura del bilancio potrebbe portare a uno scambio di cartellini, con eventuali conguagli per l'una o l'altra squadra a seconda della valutazione data a Raspadori e a Pellegrini: in questo modo i giallorossi avrebbero un'opzione in più in attacco (sono sempre alla ricerca del vice Dovbyk ma, in caso di cessione di Dybala, può fare la seconda punta) e il Napoli il vice McTominay.