Inter, Pjanic è un obiettivo per il centrocampo

L'INDISCREZIONE

Secondo Repubblica i nerazzurri vogliono riportare il bosniaco in Italia, ma solo a determinate condizioni economiche

L'Inter ha messo gli occhi su Miralem Pjanic. Secondo la Repubblica il club nerazzurro è in piena corsa per riportare il bosniaco in Italia, ma l'affare può concretizzarsi solamente a determinate condizioni: la prima è che si liberi dai blaugrana a parametro zero, la seconda è che sia disposto a ridursi lo stipendio dai 6,5 milioni a stagione che percepisce attualmente a 5,5. Quel che è certo è che Pjanic è ormai fuori dai progetti di Koeman e che il Barça risparmierebbe volentieri sul suo ingaggio, anche nell'ottica del rinnovo di Lionel Messi. Getty Images

Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte, anche perché, al momento, il futuro di Marcelo Brozovic è abbastanza incerto. Il croato ha infatti il contratto in scadenza nel 2022 e nei suoi confronti c'è un certo interesse da parte delle squadre di Premier League (Manchester United e Tottenham su tutte). I nerazzurri stanno dunque fiutando l'affare: in caso di cessione di Brozovic potrebbero fare cassa e allo stesso tempo assicurarsi a costo zero un regista di esperienza e qualità come Pjanic, su cui comunque è sempre vigile anche la Juve di Allegri, che resta un suo grande estimatore.

Nei giorni scorsi dalla Spagna era rimbalzata l'indiscrezione che a Pjanic fosse stata offerta la "carta de libertad", ovvero la possibilità di lasciare la Catalogna e accasarsi altrove senza alcun costo per il suo cartellino. Va comunque sottolineato che per il Barcellona quest'ipotesi comporterebbe una pesante minusvalenza, dato che il bosniaco è arrivato in blaugrana l'estate scorsa dalla Juve con una valutazione di oltre 60 milioni di euro, nell'ambito del maxi scambio con Arthur.

