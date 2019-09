"Il Fair Play Finanziario è importante, ma ci sono diversi miglioramenti da fare in particolare in occasione dei cambi di proprietà. Credo che la direzione sia quella giusta, però serve una maggiore flessibilità". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Steven Zhang, durante il convegno 'Does Financial Fair Play Matter' all'Università Bocconi. "All'inizio della mia esperienza all'Inter, parlavamo solo di FPF. Prima di sbarcare nel calcio Suning era solo un'azienda retail, io non avevo mai visto una partita di calcio in vita mia - ha aggiunto- Il problema principale per noi è stato capire come funzionasse il FPF". "La direzione è giusta, prima c'erano proprietari che buttavano soldi nelle società. Penso che sia migliorabile passo dopo passo, ma serve un sistema più flessibile, soprattutto per quanto riguarda il passaggio di proprietà", ha concluso Zhang.