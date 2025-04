Inter, Zalewski corre verso il riscatto

Nicola Zalewski corre e dribbla verso il riscatto. L'esterno polacco è arrivato all'Inter nel mercato di gennaio in prestito dalla Roma e, nelle poche occasioni avute, ha già ben impressionato. L'inserimento del classe 2002 nel mondo nerazzurro è stato rallentato da un problema al polpaccio accusato dopo l'ingresso con assist decisivo contro il Milan nell'ultimo derby di Serie A, ma ora, complice anche i problemi sugli esterni, sembra pronto a prendersi l'Inter. Il ragazzo anche prima di arrivare ad Appiano Gentile piaceva già ai vertici di viale della Liberazione: nel corso della trattativa con i giallorossi si è infatti insistito per inserire un diritto di riscatto, alla fine fissato a 6,5 milioni. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l'Inter sarebbe intenzionata a investire questa cifra per assicurarsi un esterno giovane con ampi margini di miglioramento.