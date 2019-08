Alexis Sánchez giocherà prevalentemente nelle partite di Europa League e Carabao Cup con il Manchester United se non si realizzerà il suo passaggio all'Inter. Lo riferisce il prestigioso quotidiano inglese The Times, secondo cui Red Devils e nerazzurri hanno ripreso i colloqui per un potenziale accordo sul prestito, che deve essere completato entro la chiusura della finestra di mercato europea di lunedì. Nel caso dovesse sfumare il trasferimento in nerazzurro, l'attaccante cileno (il giocatore più pagato della squadra), resterebbe ai margini delle rotazioni di Ole Gunnar Solskjaer. Il manager dello United preferisce Anthony Martial e Marcus Rashford a Sánchez. Anche il 17enne Mason Greenwood potrebbe trovare più spazio dell'ex Barcellona e Udinese.