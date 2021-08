Inter, tutto fatto per Correa: Inzaghi vuole averlo con il Verona

INTER

Ultimi dettagli da definire con la Lazio, l'argentino atteso a Milano

Se tutto andrà come Simone Inzaghi spera, Correa potrebbe essere già aggregato al gruppo che venerdì sera sarà a Verona per la seconda partita di campionato. Il tempo stringe ma la volontà è quella: Inter e Lazio sono ormai ai dettagli, definito il prestito oneroso con obbligo di riscatto al primo punto conquistato nel 2022 e bonus in caso di qualificazione Champions. Operazione da 31 milioni complessivi andata a buon fine grazie al lavoro del procuratore dell'argentino, Alessandro Lucci, e alla volontà dell'attaccante stesso che ha voluto i nerazzurri, rifiutando ogni altra ipotesi, quella dell'Everton innanzitutto. Lavoro certosino necessario per superare gli ostacoli in una trattativa resa difficile dai rapporti decisamente freddi tra Marotta e il presidente laziale Lotito. Se tutto andrà come previsto, Correa arriverà a Milano in serata, per sottoporsi domani alle visite mediche di rito, firmare un quadriennale a 3,5 milioni netti a stagione e mettersi così a disposizione di Inzaghi.

Resta, se proprio vogliamo, ancora un minimo margine di incertezza legato alle possibili ultime resistenze del presidente laziale Claudio Lotito che potrebbe rallentare la definizione ufficiale dell'affare ,ma il più - se non tutto - è fatto. Una trattativa, come detto, molto complicata, tanto che l'Inter si è cautelata nella giornata di ieri gettando le basi di quello che sarebbe potuto essere il colpo alternativo a Correa, vale a dire Belotti. Due giocatori molto diversi ma tuttavia ugualmente graditi, anche se alla fine la preferenza di Simone Inzaghi ha spinto il club nerazzurro ad alzare, seppur di poco, l'offerta iniziale per i biancocelesti. Quando Correa sarà ufficialmente un giocatore dell'Inter, Marotta e Ausilio potranno dedicarsi alle ultime operazioni prima della chiusura del mercato. In uscita, definito l'accordo con l'Empoli per Pinamonti, restano da sistemare Lazaro (c'è il Benfica) e Salcedo (piace al Genoa). In entrata, a meno di un tentativo last minute per Nandez del Cagliari, tutto dipende invece dalle condizioni di Sanchez: nel caso le condizioni del cileno non fossero rassicuranti potrebbe esserci un affondo per Scamacca, altrimenti tutto resterebbe così come è. D'altra parte con Lautaro, Dzeko, Sanchez, Correa (e il giovane Satriano), il reparto d'attacco è completo e sicuramente all'altezza delle ambizioni dei campioni d'Italia.