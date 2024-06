Inter, Tinti e il rinnovo di Inzaghi: "Sono positivo". Poi scherza: "Rimarrà fino al 2037"

© Getty Images

Dopo i rinnovi di Lautaro e Barella tocca a Simone Inzaghi. Il suo procuratore, Tullio Tinti, è arrivato nella sede interista in Viale della Liberazione nel primo pomeriggio per incontrare i dirigenti nerazzurri. Un summit durato poco più di un'ora, ma che non è stato ancora risolutivo come spiegato dall'agente dopo la riunione. "Se Inzaghi rimane? Non so, stiamo parlando. Secondo me rimane fino al 2037. Va bene fino al 2037? - la battuta di Tinti -. Siamo solo all'inizio, c'è la buona volontà da parte di tutti. C'è da lavorare, sono sempre positivo, guarda la divisa (indicando il vestito nerazzurro, ndr). Tempistiche? No, ci sentiremo. È appena cambiata la proprietà, anche loro devono rendere conto".