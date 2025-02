Inter, Sucic stasera a San Siro

L'Inter si prepara a una vera e propria rivoluzione in estate. Nei piani della dirigenza c'è l'idea di ringiovanire la rosa, e il primo colpo va proprio in questa direzione. I nerazzurri infatti, si sono aggiudicati Petar Sucic, centrocampista 21enne della Dinamo Zagabria. Il costo? 14 milioni di euro più 2 di bonus. L'operazione, definita da alcuni giorni, verrà conclusa dopo le visite mediche che il classe 2004 svolgerà oggi a Milano. Sucic, attualmente infortunato (si è fratturato il metatarso), tornerà poi in Croazia per finire la stagione: arriverà alla Pinetina nei primi giorni di giugno per unirsi alla truppa di Simone Inzaghi in vista della prima edizione del nuovo Mondiale per club che avrà inizio il 15 giugno negli Usa (qui il girone in cui è inserita l'Inter). Il centrocampista questa sera assisterà dal vivo anche a Inter-Fiorentina osservando da vicino alcuni dei suoi prossimi compagni di squadra.