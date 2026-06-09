L'Inter rompe gli indugi: incontro con l'Udinese per Solet. Le cifre della trattativa

Incontro di mercato a Milano tra Inter e Udinese: si è parlato di Solet, Atta e del giovane Morello

09 Giu 2026 - 23:05
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Solet © IPA

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L'Inter e l'Udinese si sono incontrate oggi a Milano in un noto hotel nei pressi della sede nerazzurra per fare il punto su diverse operazioni di mercato. Su tutte quella che riguarda il francese Oumar Solet, primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra per rinforzare la difesa, che saluterà Francesco Acerbi e Matteo Darmian, in scadenza il 30 giugno. Per Solet il club friulano, con cui ha un contratto fino a giugno 2027, chiede 25 milioni di euro: l'Inter punta a chiudere per 22 milioni più bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Si tratta. Sempre in giornata i dirigenti nerazzurri hanno incontrato gli agenti del giocatore, che ha già detto sì al trasferimento. Nel corso del vertice, durato circa un'ora, i campioni d'Italia hanno anche ufficializzato ai friulani l'intenzione di riscattare a titolo definitivo il giovane Mattia Marello (esterno classe 2008 che ha giocato nell'ultima stagione con la Primavera interista in prestito dai friulani). Durante il summit c'è stato spazio anche per un primo sondaggio esplorativo su Arthur Atta, fantasista dell'Udinese per il quale l'Inter ha richiesto le prime informazioni di fattibilità. 

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