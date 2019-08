Lavori in corso in casa Inter per il rinnovo di Lautaro Martinez. Gli agenti dell'attaccante hanno incontrato i dirigenti nerazzurri. AL momento l'argentino guadagna 1,5 milioni l'anno e il cui contratto verrà prolungato fino al 2024. Stando a Sky Sport, l'entourage del calciatore vorrebbe mantenere invariata la clausola rescissoria da 111 milioni di euro.