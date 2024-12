Inter, senti Barella: "Voglio restare a lungo, non ho mai chiesto l'addio"

Nicolò Barella si è legato all'Inter ormai qualche stagione fa, tuttavia non ha alcuna intenzione di lasciare la casacca nerazzurra. La conferma è arrivata in un'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN: "Nel calcio può succedere di tutto, ma io ho sempre manifestato l'intenzione di rimanere all'Inter. Vedo un progetto serio e la possibilità di fare qualcosa di grande. Non ho mai fatto credere a nessuno di voler andare via. Non so nemmeno di offerte perché non c'è mai stato nemmeno un confronto col mio procuratore. Spero che la società sia contenta, me l'hanno dimostrato coi fatti".