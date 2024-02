Inter, rinviate le visite medichedi Taremi: affare certo, ma l'iraniano non sarà oggi a Milano

© Getty Images

Per il momento è tutto rinviato, per una questione di... rispetto. Il volo che avrebbe dovuto portare questa mattina Taremi in Italia e quello che lo avrebbe poi riportato da Milano a Oporto sono stati cancellati. Così pure le visite mediche all'Humanitas di Rozzano e al Coni propedeutiche alla firma del contratto dell'attaccante iraniano con l'Inter. L'operazione è comunque definita in tutti i dettagli: Taremi sarà un giocatore nerazzurro da luglio, dopo la naturale scadenza del suo contratto col Porto, ma per il momento la dirigenza interista ha preferito optare per uno slittamento delle ultime pratiche, una mossa per evitare problemi al giocatore che deve ancora giocare gli ultimi quattro mesi della sua esperienza in Portogallo. Il Porto non sta vivendo un momento favorevole in campionato, ieri sera dopo il ko contro l'Arouca la squadra, terza in classifica a sette punti di distanza da Benfica e Sporting, è stata contestata e sui social sono stati tanti i tifosi che hanno preso di mira proprio Taremi per la sua decisione di trasferirsi all'Inter a fine stagione. Tutto questo ha portato dunque alla decisione di rinviare l'appuntamento inizialmente fissato per oggi.