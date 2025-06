Inter, primo colpo di mercato: ufficiale Sucic

Tornato a Zagabria, Petar diventa un giocatore fondamentale con la maglia blu della Dinamo grazie anche a Igor Biscan, l'allenatore che decide di credere nelle sue grandi potenzialità. La stagione 2023/24 è costellata di trionfi: la Dinamo Zagabria vince campionato, coppa di Croazia e Supercoppa, con Petar che gioca 42 partite e segna 2 gol. Nel 2024/25 esplode anche a livello internazionale: segna due gol in Champions League contro Monaco e Slovan Bratislava e debutta con la Croazia dopo aver scelto di giocare per la Nazionale dei suoi genitori, andando in gol contro la Polonia in una partita di Nations League. In totale Petar colleziona 31 presenze e 7 gol nella stagione appena terminata, la migliore per lui in carriera a livello realizzativo.