Il perdurare della situazione Acerbi, che ha ritardato ulteriormente il rientro in squadra, preoccupa l'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport dopo la partita con l'Empoli ci sarà un summit di mercato tra Inzaghi e la dirigenza per capire se intervenire nel reparto difensivo. In uscita potrebbe partire in prestito Buchanan, che piace alla Roma.