Mercato

Inter, parla l'agente di Glebov: "Se arrivasse un'offerta ..."

30 Ott 2025 - 21:09
© IPA

© IPA

Kirill Glebov potrebbe presto approdare in Italia. A confermarlo è il suo agente Taimaz Kharkhanov che, parlando a Fcin, ha ventilato un possobile approccio da parte dell'Inter: "Posso solo dire che vari top club europei lo stanno seguendo e io sono pure in contatto con loro. Per ora nessuno dell’Inter mi ha contattato per parlare di qualcosa di concreto, ma parliamo di uno dei club più importanti in Europa, qualora arrivasse un’offerta formale, saremmo chiaramente interessati - ha sottolineato Kharkhanov -. Prima però dovrebbero eventualmente trovare un accordo col CSKA. Non c’è alcuna clausola rescissoria, quindi è difficile stabilire cifre concrete”.

