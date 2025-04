Inter, nel mirino uno dei protagonisti del Marisglia di De Zerbi

L'Inter ha contattato il Marsiglia per chiedere informazioni su Luis Henrique, jolly offensivo brasiliano. Il classe 2001 è un esterno d'attacco molto duttile: nel 352 di Simone Inzaghi potrebbe agire sia sulla destra come vice Dumfries che come seconda punta mobile. Il brasiliano però non è solo sul taccuino di Ausillio e Baccin, complice una stagione da 9 gol e 7 assist in 29 partite: per questo l'OM parte da una base di richiesta molto alta, 30 milioni di euro. I buoni rapporti tra Inter e Marsiglia fanno pensare che ci possano essere le basi per trattare sulla cifra, ma i nerazzurri prima dovranno capire il budget a disposizione per la campagna acquisti estiva.