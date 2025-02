Inter, Moratti: "La Roma mi offrì Totti in lacrime"

"Totti? L’allora proprietà della Roma era piena di debiti, strapiena di debiti… Il presidente era così disperato che arrivò a offrirmi Totti. Piangendo... Poi forse Totti avrebbe comunque scelto di restare a Roma, ma anche in quel caso lasciammo stare noi dell’Inter. Cose di calcio, cose di sentimenti". Così l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione dell'anniversario dei trent'anni dal giorno in cui comprò il club dall'allora presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini.