Inter, Marotta: "Taremi deve decidere cosa fare"

Beppe Marotta ha chiarito la posizione di Taremi, in procinto di lasciare i nerazzurri. "La situazione è che lui che deve decidere cosa fare. Siamo in attesa della sua decisione", ha detto il presidente dell'Inter alla tv turca.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)