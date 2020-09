Inter, Marotta: "Pogba operazione più importante della mia carriera"

Beppe Marotta è intervenuto alla cerimonia di apertura del calciomercato, a Rimini, ripercorrendo alcuni dei momenti più importanti della sua carriera da dirigente e soffermandosi su un'operazione in particolare: "La più significativa credo sia stata quella di Pogba - ha confessato l'attuale ad dell'Inter - preso stranamente a parametro zero e ceduto alla stessa società per 100 milioni di euro tre anni dopo". Tornando al presente, invece, ha preferito dribblare le domande su Arturo Vidal, sempre più vicino a vestire il nerazzurro: "Il calciomercato inizia soltanto adesso...".