Inter, Marotta ottimista su Inzaghi: "Ciclo non è finito"

"Quella di Inzaghi è una considerazione giusta che un allenatore fa. È normale volersi sentire dire alcune cose dalla società e noi siamo pronti a farlo come abbiamo più volte detto". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport a margine del media day verso la finale di Champions League dei nerazzurri contro il Psg. "Oggi siamo tutti concentrati su un appuntamento storico per tutti, e poi ci sederemo. Io sono ottimista perché il rapporto con Inzaghi è ottimo, il ciclo non è finito, c'è una bella simbiosi. Auspico si possa proseguire insieme", ha aggiunto.