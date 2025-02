Inter, Marotta: "Joao Felix? Mai una trattativa, valutato nomi sul mercato"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a Dazn prima del match contro la Fiorentina soffermandosi anche sulle parole di Joao Felix che, nella conferenza stampa di presentazione al Milan, ha detto che era stato cercato anche dai nerazzurri: "Abbiamo solo valutato nomi di giocatori che erano in vendita ma non abbiamo mai avanzato alcune negoziazione non approfondendo l'interesse. Questo fermo restando il rispetto per il giocatore. Abbiamo deciso di restare con questa rosa".