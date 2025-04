Beppe Marotta ha parlato anche del rinnovo di Simone Inzaghi in una lunga intervista a Sky dopo la conquista delle semifinali di Champions League: "Ha un contratto di un anno ancora, ma è giusto che un allenatore non vada a scadenza, secondo la mia mentalità - le parole del presidente dell'Inter -. Quindi con lui sicuramente ci sederemo a bocce ferme per prolungare il contratto, ma sarà come in passato un incontro piacevole e veloce. Troveremo un accordo assolutamente tranquillo".