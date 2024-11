Intercettato da Sky Sport, Beppe Marotta si è soffermato sul mercato di gennaio dell'Inter: "Non abbiamo esigenze particolari, c'è equilibrio nella squadra tra giovani ed esperti - ha assicurato presidente e ad nerazzurro -. Non credo che faremo operazioni salvo grandi opportunità di giovani interessanti che fanno al caso nostro". Poi su Inzaghi: "Le voci sulla Premier League? Il suo ciclo non è affatto alla conclusione".